Activan Emergencia Atmosférica en Zapopan por Incendio en Vertedero de Basura

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), informó que se ha activado la emergencia atmosférica en Zapopan por el incendio que se registra desde el martes 28 de abril en un vertedero de basura, ubicado a la altura de carretera a Nogales.

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De acuerdo con la SEMADET, la alerta se centra principalmente en El Triángulo, San Juan de Ocotán, Valle Real, Solares, Jardín Real, Puerta de Hierro, La Tuzanía y zonas aledañas.

¿Qué debo hacer en una emergencia atmosférica?

Autoridades recomiendan reducir las actividades al aire libre, cerrar puertas y ventanas, así como el uso de cubrebocas. Si vives en la zona afectada, cuida principalmente a adultos mayores y niños; de ser posible, evita salir de casa.

“La Emergencia Atmosférica se mantendrá hasta que el incendio se apague en su totalidad”, agregó SEMADET.

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