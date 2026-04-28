Alerta en Jalisco por Reto Viral “Tiroteo Mañana” en Escuelas

Autoridades mantienen alerta en Jalisco ante la circulación de un reto viral en redes sociales conocido como “tiroteo mañana”, el cual ha generado temor entre estudiantes, docentes y padres de familia.

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El reto viral ha encendido las alarmas en autoridades

Este trend consiste en que alumnos escriben o publican dicha frase, lo que provoca pánico al interior de los planteles educativos al interpretarse como una posible amenaza real. La situación ha encendido las alarmas en el sector educativo debido al riesgo que implica.

En la última semana, desde el pasado 22 de abril, se han registrado al menos tres casos en escuelas primarias de Zapopan, Guadalajara y Etzatlán, donde las autoridades optaron por suspender clases de manera preventiva.

En todos los casos, tras realizar las revisiones correspondientes y descartar riesgos reales, las actividades escolares fueron reanudadas con normalidad; sin embargo, la preocupación persiste ante la rápida difusión de este tipo de contenidos.

Se hace un llamado a no replicar estas actividades

Autoridades educativas hacen un llamado a madres y padres de familia, así como a estudiantes, a no replicar este tipo de publicaciones y a reportar cualquier situación sospechosa, con el fin de evitar crisis innecesarias dentro de los planteles escolares.

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