Alarman Presuntas Amenazas de Tiroteo en Dos Escuelas en San Nicolás y Monterrey, NL

La mañana del martes 28 de abril, dos presuntas amenazas de tiroteo alarmaron en una primaria en el municipio de San Nicolás de los Garza y en una secundaria de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Autoridades de seguridad se movilizaron hasta las escuelas para investigar ambos casos.

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La primera de las presuntas amenazas se dio en la Escuela Primaria Club de Leones San Nicolás, ubicada en la calle Diego Rivera, en la colonia Jardines de San Nicolás, perteneciente al municipio de San Nicolás de los Garza. En este plantel educativo la amenaza se dio desde el lunes 27 de abril y algunos de los alumnos señalaron que el presunto responsable sería un estudiante de quinto o sexto grado.

De acuerdo con lo informado, fue en los baños de la escuela donde encontraron la amenaza de un presunto tiroteo que se llevaría a cabo el martes 28 de abril. Ante dicha situación, madres y padres de familia optaron por no mandar a sus hijos a clases y otros más acudieron temprano a recogerlos, luego de enterarse de lo que estaba ocurriendo.

Elementos de la Policía de San Nicolás y agentes ministeriales arribaron a las instalaciones de la Escuela Primaria Club de Leones San Nicolás para llevar a cabo las medidas e investigaciones correspondientes para confirmar o descartar el presunto tiroteo.

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Segunda amenaza fue en la Secundaria No. 10 en Monterrey

La segunda amenaza de tiroteo fue reportada en la Secundaria No. 10 Profesor Moises Saenz, ubicada en la avenida Venustiano Carranza, en la zona Centro de la ciudad de Monterrey. De igual manera, la presunta amenaza se encontró escrita en uno de los baños del plantel educativo.

Además, hasta las instalaciones se trasladaron elementos de la Policía de Monterrey y agentes ministeriales para atender la situación de descartar riesgos luego de recibir la alerta por parte de maestros y directivos de la escuela.

En este caso, ya fue identificado el alumno presunto responsable de haber escrito la amenaza, que supuestamente se trató de una broma. El estudiante fue puesto a disposición de los directivos de la Secundaria No. 10 Profesor Moises Saenz, en espera del arribo de sus padres.

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Con información de Luis Beza | N+

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