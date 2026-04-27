Alarma Presunta Amenaza de Tiroteo en Secundaria No. 9 "Germán Dehesa" en Cadereyta, Nuevo León

Una presunta amenaza de tiroteo fue localizada en la Secundaria número 9 "Germán Dehesa", ubicada en la colonia Valle del Roble, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Esta denuncia provocó una intensa movilización de autoridades durante el medio día de este lunes 27 de abril.

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Esta presunta amenaza fue localizada por alumnos al interior de un baño de este plantel educativo por lo que de inmediato se dio aviso a docentes. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y se pidió la presencia de agentes de investigación para llevar a cabo una inspección en esta secundaria.

Al sitio llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes al inspeccionar los baños de este plantel confirmaron que dentro de este lugar se encontraba esta supuesta amenaza de tiroteo. Debido a la presencia de los elementos, padres de familia acudieron a esta secundaria para llevarse a sus hijos y resguardarlos de posibles problemas.

Video: Movilización por Supuesta Amenaza de Tiroteo en Secundaria 9 en Cadereyta Nuevo León

Suman cuatro amenazas de presuntos tiroteos en un solo día en Nuevo León

Este plantel educativo no fue el único que provocó una intensa movilización por estas presuntas amenazas. Este lunes 27 de abril también se reportaron casos similares en escuelas como la Secundaria 98, ubicada en la colonia Balcones de Santa Rosa, en Apodaca, así como en la Primaria Constitución, en la colonia Unidad Modelo, en Monterrey y la Secundaria 34, en Guadalupe. En estos planteles, elementos de seguridad realizaron inspecciones para descartar cualquier situación de riesgo.

Otra movilización que se registró fue en la Secundaria 107 Carlos Canseco, ubicada en la colonia Tréboles, en Apodaca, Nuevo León. En este plantel educativo se investigó la supuesta presencia de un alumno armado con un cuchillo. Hasta el momento las autoridades no han brindado más información sobre este caso.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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