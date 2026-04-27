Convierten Patrulla en Ambulancia para Ayudar a Niña de 2 Años que Convulsionaba en Monterrey

Dos elementos de Tránsito de Monterrey dejaron sus labores de vialidad y convirtieron su patrulla en ambulancia para trasladar a una niña de 2 años de edad que estaba convulsionado, esto después de que la madre de la menor se acercara para pedirles su ayuda en el Centro de la ciudad.

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El hecho se registró el pasado sábado 25 de abril en el cruce de las calles Juárez y Juan Ignacio Ramón, donde los oficiales, identificados como Martín Alejandro León y Joana Paola García, se encontraban realizando sus labores de vialidad.

Al ver a la madre con la menor en brazos pidiendo ayuda, de inmediato las subieron a la patrullas y se trasladaron al Hospital General No. 21 del IMSS, ubicado en el cruce de la avenida Pino Suárez y Juan Ignacio Ramón. Toda la situación quedó registrada en video por las cámaras del C4.

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Atienden a menor de 2 años tras convulsionar en Monterrey

Al llegar al Hospital General No. 21 del IMSS, uno de los oficiales de Tránsito de Monterrey cargó a la niña de 2 años que sufría convulsiones e ingresó por el aérea de urgencias para solicitar la ayuda de los doctores.

La menor recibió la menor recibió la atención médica correspondiente. Hasta el momento, no han compartido más detalles sobre su estado de salud actual. Las autoridades informaron que esta acción realizada por los elementos de Tránsito de Monterrey se brindo a través de la estrategia Escudo, implementada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey.

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