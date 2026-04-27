Reportan Bloqueos de Carretera y Autopista a Reynosa en General Bravo, Nuevo León

Autoridades de Fuerza Civil detectaron tres intentos de bloqueos en los kilómetros 122, 144 y 158 de la carretera libre a Reynosa, en el municipio de General Bravo, Nuevo León. Los hechos fueron reportados la mañana del lunes 27 de abril, luego de registrarse bloqueos, “ponchallantas” y quema de vehículos en municipios de la frontera norte de Tamaulipas.

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El reporte de los bloqueos en la carretera libre a Reynosa generó la movilización de elementos de la Policía de General Bravo, personal de la División Caminos de Fuerza Civil, Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con lo informado, hubo presencia de hombres armados que quemaron al menos dos vehículos para bloquear la vialidad en la intersección de la vía libre con la vía de cuota. Luego de varios minutos, las autoridades habilitaron la circulación por las laterales, mientras realizaban el retiros de las unidades utilizadas para obstruir la circulación.

Fuerza Civil, Guardia Nacional, Defensa y la Policía de General Bravo continúan resguardando las carreteras de Nuevo León con patrullajes aéreos y terrestres. Hasta el momento, no hay reporte de personas lesionadas antes estos hechos.

Video: Queman Tráileres y Bloquean Vialidad en Carretera a Reynosa, en Nuevo León

Bloquean autopista Cadereyta-Reynosa en General Bravo

De igual manera, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de Nuevo León, alrededor de las 9:25 de la mañana del lunes 27 de abril, informó sobre un bloqueo en el kilómetro 158+300 de la autopista Cadereyta-Reynosa, con dirección hacia la ciudad de Monterrey, a la altura del municipio de General Bravo.

Debido a esto, la circulación de la autopista se vio afectada del estado de Tamaulipas, donde se registraron bloqueos y hechos violentos en las carreteras desde la madrugada, hacia Nuevo León, por lo que, pidieron a la ciudadanía extremar precauciones hasta que las autoridades logren liberar la vialidad.

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