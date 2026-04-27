Evacúan a 374 Empleados por Fuga de Amoniaco en Empresa de Carne en Escobedo, Nuevo León

Durante la madrugada del lunes 27 de abril de 2026, una fuga de sustancias químicas al interior de una empresa empacadora de carnes en Escobedo, Nuevo León, provocó la movilización de cuerpos de emergencia. Tras el reporte inicial, elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio ante la presunta fuga de amoniaco. A su llegada, personal estatal en coordinación con Bomberos de Nuevo León confirmó la presencia de una fuga de amoniaco.

Video: Moviliza Fuga de Amoniaco en Empresa en Anillo Periférico en Escobedo Nuevo León

Debido al riesgo que representa esta sustancia, los rescatistas ingresaron al lugar utilizando equipo especializado para controlar la situación. Como medida preventiva, se procedió a evacuar a los trabajadores que se encontraban en el inmueble. En total, se reportó la evacuación de 374 personas, sin que hasta el momento se registraran lesionados ni intoxicados.

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Las autoridades informaron que el conteo de las personas evacuadas se realizó en el punto de reunión, donde no se detectó a ningún trabajador con malestar. Asimismo, personal de la empresa indicó que se efectuó el cierre de válvulas, logrando controlar la fuga de amoniaco. Se continuó con una revisión exhaustiva en el interior de la planta para descartar cualquier riesgo adicional y verificar que no permaneciera personal dentro de las instalaciones

Medidas de seguridad y coordinación

Como parte del protocolo de seguridad, la empresa fue acordonada para delimitar las zonas de riesgo. Además, se llevó a cabo un corte de energía eléctrica de manera preventiva, con personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajando en el lugar. Las labores se realizaron en conjunto con elementos de Seguridad Pública Municipal, quienes apoyaron en el resguardo de la zona y en el retiro de las personas para evitar cualquier situación de peligro. Protección Civil de Nuevo León continuaba trabajando alrededor de las 4 am en coordinación con Bomberos para verificar que la fuga estuviera completamente controlada.

Durante las inspecciones, los detectores marcaron niveles altos de amoniaco en el interior, y el olor se percibió hasta el punto de reunión. Por ello, se reforzaron las medidas de seguridad y se mantuvo la vigilancia en el área. En la atención de esta emergencia participaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, Seguridad Pública Municipal, Bomberos de Nuevo León y personal de la CFE, quienes trabajaron de manera coordinada para salvaguardar la integridad de los trabajadores y controlar la situación.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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