Se Registra Incendio en Subestación de Edificio de Banco en Monterrey, Nuevo León

Elementos de Protección Civil Nuevo León acudieron la mañana de este viernes 24 de abril al reporte de un incendio registrado en la subestación eléctrica de un edificio de Banregio, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El incidente fue reportado alrededor de las 06:20 horas, en el cruce de Avenida Morones Prieto Poniente y Avenida San Francisco, en la colonia Lomas de San Francisco, luego de que se informara que “de repente tronó” en el área del sótano del inmueble.

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Tras el arribo de la de Protección Civil Nuevo León, se confirmó que el incendio se encontraba contenido y sin riesgo de propagación, por lo que no fue necesario evacuar a gran escala, aunque se mantuvieron las labores de seguridad y revisión en la zona.

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Se incendia subestación, no hay lesionados

De acuerdo con el reporte preliminar, el fuego se originó en la zona de la subestación, lo que generó preocupación entre trabajadores y personas cercanas al lugar, debido al estruendo previo al siniestro.

Las autoridades informaron que continúan con las labores de enfriamiento y evaluación de posibles daños, además de mantenerse pendientes ante cualquier situación que pudiera surgir.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, sin embargo, se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre las causas que originaron el incidente.

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