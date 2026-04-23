Persecución Termina en Choque Sobre Av. Gonzalitos en Monterrey, NL; Hay un Detenido

Una persecución entre una camioneta con reporte de robo y varias patrullas de la Policía Municipal terminó en un choque y la detención de un hombre. El hecho se registró durante este jueves 23 de abril en el cruce de la avenida Gonzalitos y Ruiz Cortines, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

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Este despliegue ocurrió luego de que las cámaras del C4 de Monterrey detectaran la presencia de una camioneta de color blanco la cual contaba con un reporte de robo por lo que de inmediato se desplegaron varias unidades de la Policía Municipal para detener al conductor de este vehículo.

Luego de que autoridades le pidieran al conductor de esta camioneta que detuviera la marcha, el sujeto intentó huir del sitio, lo que generó una persecución por diversas avenidas en el municipio de Monterrey. Fue hasta el cruce de las avenidas Gonzalitos y Ruiz Cortines donde en un intento por cortar el paso de este vehículo, dos patrullas terminaron chocando.

Persecución en avenida Gonzalitos causa temor entre conductores

Fue en el estacionamiento de una plaza comercial donde esta camioneta con reporte de robo terminó por estrellarse, momento en que las unidades de seguridad rodearon al conductor y procedieron a su detención. Este intenso despliegue causó temor entre conductores que circulaban por esta zona.

Hasta el momento el hombre detenido no ha sido identificado, pero fue trasladado al Ministerio Público para que se determine su situación legal. La camioneta con reporte de robo fue remolcada con una grúa y será resguardada para continuar con los trabajos correspondientes y determinar si se trataría del vehículo que aparentemente fue hurtado.

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