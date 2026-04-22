Detienen a Falso Policía y Mujer con Sustancias Ilícitas en Villaldama, Nuevo León

Un hombre que aparentemente se hacía pasar como un policía fue detenido cuando caminaba en compañía de una mujer por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Villaldama, Nuevo León. Este arresto se dio a conocer durante la tarde de este miércoles 22 de abril.

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Fue a la altura del kilómetro 75 cuando elementos Fuerza Civil se percataron de la presencia de un hombre que portaba un suéter con los logotipos de una corporación policiaca por lo que decidieron detenerse para inspeccionarlo junto con su acompañante. Los sujetos llevaban dos mochilas, mismas que fueron revisadas por los oficiales estatales.

Dentro de esta mochilas los elementos de Fuerza Civil encontraron diversos objetos ilegales como cargadores de armas de fuego abastecidos con 10 balas, 18 dosis de una sustancia similar a la cocaína y una radiofrecuencia. Tras este hallazgo, los policías procedieron a detener a los sujetos para ser trasladados a las instalaciones correspondientes para ser investigados.

Identifican a policía falso detenido en Villaldama

Los detenidos fueron identificados como Eduardo “N”, de 45 años y Andrea “N”, de 26 años de edad. Ambas personas serán investigadas por los delitos contra la salud y también se investigarán si el hombre se hacía pasar por policía debido a la vestimenta que portaba. Se espera que sea en las próximas horas cuándo se determine su situación legal.

Elementos de seguridad mencionaron que investigarán cuál era la razón por la que este hombre detenido portaba esta sudadera, además de descubrir cómo la consiguió y cuales eran las actividades que realizaba con ella.

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Con información de Carlos Campos | N+

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