Alarma Presunta Amenaza de Tiroteo en Secundaria #19 Jesús Cantú Leal en Monterrey, NL

Una presunta amenaza de tiroteo movilizó a elementos de seguridad y de investigación hasta las instalaciones de la Secundaria número 19, ubicada en la colonia Florida, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Este despliegue ocurrió durante la mañana de este miércoles 22 de abril, lo que alarmó a padres de familia.

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Este despliegue ocurrió luego de alumnos de este plantel educativo reportaran a maestros sobre la localización de un mensaje, dentro de unos de los baños, en el cual se advertía sobre un presunto tiroteo el próximo lunes 27 de abril. De inmediato directivos de esta secundaria pidieron el apoyo de autoridades para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Hasta este lugar llegaron oficiales de la Policía de Monterrey y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes resguardaron esta secundaria para llevar a cabo los trabajos correspondientes. Las actividades en este plantel educativo continuaron de manera habitual mientras se llevaba a cabo el levantamiento de información para la carpeta de este caso.

Van tres amenazas de presuntos tiroteos en Nuevo León

Esta sería la tercera amenaza de tiroteo registrada en planteles educativos en Nuevo León. El pasado 20 de abril, autoridades se movilizaron a la Secundaria número 45 Luis Donaldo Colosio, en el municipio de San Nicolás de los Garza, ante el reporte de un posible ataque armado dentro de las instalaciones. Según testigos, esta situación ya había sido detectada desde días antes, específicamente el 17 de abril.

Fue durante la mañana de este martes 21 de abril cuando maestros de la Secundaria Donato Elizondo, en el municipio de Escobedo, realizaron un operativo mochila luego de que se detectara una presunta amenaza de tiroteo un día antes. Padres de familia de inmediato acudieron a este sitio ante la incertidumbre.

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