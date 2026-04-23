Alertas por Posibles Tiroteos en Escuelas de García y Guadalupe Movilizan a Autoridades

Una fuerte movilización de autoridades se registró en planteles educativos de los municipios de García y Guadalupe, luego de que se detectaran mensajes anónimos con amenazas de presuntos tiroteos, lo que encendió la alerta entre la comunidad escolar.

En el municipio de García, el incidente ocurrió en la escuela Escuadrón 113, ubicada en la colonia Valle de Lincoln, donde fue localizado un mensaje escrito en uno de los baños que advertía sobre una posible balacera. Tras el hallazgo, padres de familia fueron notificados y se activaron de inmediato los protocolos de seguridad.

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Autoridades municipales acudieron al plantel para resguardar la zona, mientras que se solicitó la presencia de elementos de la policía local. Además, se implementaría un operativo mochila como medida preventiva para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Video: Alerta por Nueva Amenaza de Balacera en Escuela de García

Escuela en Guaddalupe se encuentra en vigilancia

De manera simultánea, en el municipio de Guadalupe, la escuela General Mariano Escobedo también se encuentra bajo vigilancia luego de que se reportara una situación similar. Desde la tarde del día anterior, el plantel permanece custodiado por autoridades, tras el hallazgo de una nota con amenazas en los baños.

La situación ha generado incertidumbre entre los padres de familia, ya que algunos optaron por no enviar a sus hijos a clases, mientras que otros decidieron continuar con sus actividades escolares bajo las medidas de seguridad implementadas.

Autoridades educativas y de seguridad hicieron un llamado a la población a mantener la calma, evitar difundir información no confirmada y reportar cualquier situación sospechosa, reiterando que se da seguimiento puntual a ambos casos para descartar riesgos.

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