Investigan Hallazgo de Mujer Sin Vida al interior de Casa en Guadalupe, Nuevo León

Autoridades de seguridad se encuentran investigando el hallazgo de una mujer de la tercera de edad sin vida al interior de su domicilio. El hecho se dio a conocer durante la tarde de este miércoles 22 de abril, pero habría sucedido durante la noche del 21 de abril en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

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Elementos de investigación señalaron que la mujer fue localizada sin vida al interior de una propiedad la cual se encuentra descuidada y con apariencia de abandono. Fue sobre la calle Olivo, en la colonia Valles de la Silla, donde los agentes hicieron presencial para llevar a cabo los trabajos correspondientes y el levantamiento de pruebas que ayuden en la carpeta de este caso.

Testigos señalaron que en esta propiedad vivía la mujer de la tercera edad en compañía de su hijo, quien no se encontraba en este sitio al momento de descubrir el cuerpo. Elementos de seguridad señalaron que persona fallecida no presentaba huellas de violencia, por lo que será la autopsia de ley la que determine la razón del deceso.

Video: Localizan a Mujer Sin Vida en Colonia Valles de la Silla en Guadalupe Nuevo León

Identifican a mujer fallecida en Guadalupe

La situación causó asombro y consternación entre vecinos debido a la presencia de los elementos de seguridad y el resguardo de esta propiedad. Esta casa se encuentra llena de escombros, basura y muebles rotos, por lo que agentes de investigación ya se encuentran analizando la situación en que la mujer de la tercera edad vivía.

Autoridades lograron identificar a la mujer como Elsa. Vecinos señalaron que el hijo de la persona fallecida presuntamente padecía de sus facultades mentales, por lo que pidieron a las autoridades que se le brinde la atención necesaria ante la perdida de su madre.

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Con información de Adriana Garcino | N+

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