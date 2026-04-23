Autoridades Investigan a Estudiante por Amenaza Verbal de Ataque Armado en Escuela de Nuevo León

Elementos de seguridad resguardaron la Secundaria #2 Guelatao, ubicada en la colonia Jardines de Santa Catarina, en el municipio de Santa Catarina, luego del reporte de una amenaza de tiroteo por un parte de un alumno que dijo que acudiría armado para realizar detonaciones dentro de la institución educativa. La movilización se registró durante la tarde de este jueves 23 de abril.

Video: Movilización por Reporte de Estudiante Armado en Secundaria 2 en Santa Catarina

Tras la alerta, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y otras corporaciones de seguridad acudieron de inmediato al lugar para resguardar el plantel, revisar la situación y brindar seguridad tanto a estudiantes como al personal docente y administrativo. De acuerdo con los primeros reportes, la amenaza no se habría originado a través de redes sociales, sino de manera verbal. Trascendió que el estudiante habría mostrado inconformidad luego de recibir un regaño por parte de una maestra o de un profesor, situación que presuntamente derivó en la advertencia.

Amenaza habría sido verbal y no por redes sociales

Autoridades señalaron que se descarta que el aviso se haya difundido mediante publicaciones en redes sociales, como inicialmente se manejó, y se habla de una amenaza verbal hecha por el menor, lo que generó preocupación entre la comunidad escolar. Sin embargo, también trascendió que el alumno señalado no asiste actualmente a la escuela, aunque esto no impidió que se activaran los protocolos de seguridad correspondientes para prevenir cualquier situación de riesgo.

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La presencia de unidades policiacas y de investigación causó expectación entre padres de familia y vecinos del sector, quienes observaron el despliegue de las autoridades en los alrededores del plantel educativo. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni detonaciones dentro de la secundaria, mientras las investigaciones continúan. Las autoridades mantienen abierta la investigación para confirmar la identidad del menor señalado y verificar si existía un riesgo real para estudiantes y maestros.

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Con información de Porfirio Medellín/ Noticias N+

RR