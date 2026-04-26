Muere Niño de Seis Años tras Estrellarse Contra Puerta de Cristal en García, Nuevo León

Un menor de 6 años de edad murió luego de sufrir un accidente con una puerta corrediza de cristal mientras su madre llevaba a cabo trabajos de limpieza en un domicilio ubicado en la colonia Parque Zafiro, en el municipio de García, Nuevo León.

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Los hechos se registraron cuando una mujer, en compañía de su hijo, se encontraba realizando labores de limpieza en una propiedad. Según autoridades, el menor se encontraba jugando en este domicilio, momento en el qué intentó salir corriendo pero terminó estrellándose contra una puerta corrediza de cristal.

Esta puerta corrediza terminó rompiéndose, lo que generó varias heridas de gravedad al menor. De inmediato se pidió el apoyo de autoridades de salud para atender al niño, pero tras una valoración médica, se confirmó que ya no contaba con signos vitales por lo que se pidió el apoyo de agentes de investigación.

Investigan muerte de menor de 6 años en García

A este punto hicieron presencia elementos de la Guardia Aurora, Policía de García, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo los trabajos correspondientes y poder determinar cómo sucedieron los hechos al interior de esta casa habitación.

Hasta el momento se desconoce la identidad del menor fallecido por lo que se espera que en las próximas horas se revelen más detalles. Autoridades comenzaron a analizar esta propiedad con el fin de encontrar cámaras de seguridad que ayuden en la carpeta de este caso. Este hogar quedará bajo resguardo mientras se llevan a cabo las indagatorias necesarias.

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