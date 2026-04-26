Conductor Intenta Huir, Choca y es Detenido en Colonia Burócratas del Estado en Monterrey

Un hombre fue detenido luego de que intentara escapar de la Policía Municipal cuando le habían pedido qué se detuviera para realizarle algunas preguntas. Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo 26 de abril en calles de la colonia Burócratas del Estado, en Monterrey, Nuevo León.

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Los hechos se registraron cuando elementos de la Policía de Monterrey pidieron al conductor de un vehículo de color blanco que se detuviera para realizarle una inspección de rutina. El sujeto no cooperó con los oficiales e intentó huir a toda velocidad, lo qué causó que se iniciara una persecución por calles del interior de la colonia Burócratas del Estado.

Al llegar a la calle Manuel Gómez Castro el conductor qué intentaba huir perdió el control de su vehículo, por lo qué terminó por estrellarse contra un poste de concreto, frente a una bodega. De inmediato los elementos rodearon este auto para poder detener al sujeto. Los oficiales de inmediato pidieron la presencia de un paramédico para qué revisara el estado de salud del hombre.

Video: Detienen a Conductor tras Intentar Huir de la Policía de Monterrey

Resguardan auto tras persecución en Burócratas del Estado

Minutos más tarde a este punto llegaron elementos de Protección Civil de Monterrey, quienes brindaron atención médica al hombre quien resultó con lesiones menores. Tras ser revisado, los elementos de seguridad procedieron a su arresto mientras que agentes de investigación resguardaban el vehículo en el que el sujeto intentaba huir.

El hombre fue trasladado al Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal. En el lugar de los hechos los agentes de investigación comenzaron a inspeccionar el vehículo resguardado para tratar de localizar cualquier indicio qué relacione al sujeto con algún posible delito.

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Con información de Alex Rodríguez | N+

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