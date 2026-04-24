Alerta Alumno Armado con Navaja e Irrumpe Ceremonia de Graduación en San Nicolás, Nuevo León

El reporte de un estudiante armado durante la preparación de una ceremonia para una graduación generó un intenso despliegue policiaco. El hecho se reportó este viernes 24 de abril en la Secundaría número 33 Griselda Ruiz Lozano, ubicada en la colonia La Estancia, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Noticia relacionada: Activan Protocolos de Seguridad en Escuelas de Nuevo León por Amenazas Anónimas

Los hechos se registraron cuando un grupo de estudiantes se encontraba preparando la ceremonia para su graduación. En ese momento se percataron que uno de los alumnos portaba una navaja, por lo que procedieron a dar aviso a los docentes de este plantel. De inmediato se activaron los protocolos necesarios y se pidió el apoyo a las autoridades correspondientes.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes separaron al menor armado de sus compañeros para quitarle la navaja que portaba. Hasta el momento se desconoce si el adolescente quedó retenido, por lo que se espera que en los próximos días se revelen más datos. Después de esta movilización, las actividades en este plantel continuaron con normalidad.

Nuevo León registra semana de amenazas por tiroteos en secundarias

En lo que va del 20 al 24 de abril, autoridades han recibido al menos seis amenazas de presuntos tiroteos en diversas escuelas secundarias en el Área Metropolitana de Monterrey. Entre los principales municipios con este tipo de casos se encuentran Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina y Monterrey.

Hasta el momento ninguna de estas amenazas se han cumplido, pero autoridades señalaron que los operativos de seguridad en planteles educativos continuarán para evitar que se registre algún percance. Docentes han pedido a los padres de familia revisar las mochilas de sus alumnos antes de salir de casa para evitar que lleven a los planteles educativos algún objeto que pongan en peligro la integridad de sus compañeros.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

DAGM