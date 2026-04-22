Activan Protocolos de Seguridad en Escuelas de Nuevo León por Amenazas Anónimas

La Secretaría de Educación de Nuevo León informó que ha activado protocolos de seguridad escolar ante la detección de mensajes y escritos anónimos que hacen referencia a posibles amenazas en planteles educativos del estado.

De acuerdo con la dependencia, en los últimos días se han registrado diversos reportes relacionados con notas en baños o publicaciones en redes sociales, lo que ha encendido las alertas dentro de la comunidad escolar.

Ante cada caso, se activa de manera inmediata un protocolo de actuación que inicia con la notificación al número de emergencias 9-1-1, seguido de la intervención de autoridades correspondientes para evaluar la situación y descartar riesgos.

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A través de la Coordinación de Seguridad Escolar, se ha brindado asesoramiento a directivos y personal educativo para la correcta aplicación de los lineamientos establecidos en el Manual y Protocolos de Seguridad Escolar.

Dentro de los planteles, se instruye implementar el Programa de Cuidado y Seguridad Humana, con el objetivo de proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Hacen un llamado a mantener la calma

Las autoridades señalaron que, en caso de identificar a algún estudiante como responsable de generar este tipo de amenazas, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes, conforme al Reglamento de Disciplina Escolar vigente.

Asimismo, la Secretaría de Educación hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de información no verificada y reportar cualquier situación de riesgo a través de los canales oficiales.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de garantizar entornos escolares seguros, asegurando que se mantendrá la vigilancia y coordinación permanente con instancias de seguridad para atender cualquier incidente.

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