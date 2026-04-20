Movilización tras Amenaza de Posible Tiroteo en Secundaria #45 de San Nicolás, Nuevo León

Padres de familia y estudiantes de la Escuela Secundaria Número 45 Luis Donaldo Colosio se alarmaron tras el hallazgo de una pinta en la pared de uno de los baños del plantel. En el mensaje se advertía que este lunes 20 de abril se registraría un posible ataque armado dentro de la institución, ubicada en la colonia Los Ángeles Segundo Sector, en el municipio de San Nicolás. La situación generó preocupación inmediata entre la comunidad escolar, ya que el mensaje representaba un riesgo potencial para la seguridad de alumnos y personal docente.

De acuerdo con la información disponible, la amenaza fue vista desde el viernes 17 de abril, aunque fue hasta el día de hoy que se implementaron medidas más estrictas por parte de las autoridades. Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al plantel con el objetivo de prevenir cualquier incidente y garantizar la integridad de los estudiantes. La presencia de las autoridades buscó evitar cualquier situación de riesgo derivada del mensaje encontrado.

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Los maestros del plantel dejaron a consideración de los padres de familia la decisión de enviar o no a sus hijos a clases. Esta medida se tomó como una forma de respetar la preocupación de los padres de familia y priorizar la seguridad de los estudiantes. La situación generó diversas reacciones entre los padres, algunos optando por no llevar a sus hijos mientras se aclaraba la amenaza.

Contenido del mensaje y acciones preventivas

El aviso fue localizado específicamente en el baño de mujeres, donde se leía el mensaje “lunes tiroteo”. Tras darse a conocer el hallazgo, se realizó un reporte al número de emergencias 911, lo que derivó en la implementación de un operativo mochila durante la mañana de este lunes 20 de abril. Esta revisión tuvo como objetivo detectar cualquier objeto peligroso que pudiera representar una amenaza dentro del plantel.

A pesar de las medidas implementadas, el operativo mochila no arrojó resultados, ya que no se encontraron objetos que representaran un riesgo inmediato. Sin embargo, las autoridades mantuvieron vigilancia en la zona como medida preventiva. La situación continúa bajo observación, mientras se busca esclarecer el origen del mensaje y garantizar la seguridad de toda la comunidad escolar.

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Con información de Pedro Caballero / Noticias N+

RR