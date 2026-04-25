Joven Motoclista es Arrollado tras Presunta Persecución en Av. Bernardo Reyes en Monterrey

Un motociclista fue arrollado por una patrulla de la Policía Municipal luego de una presunta persecución. Los hechos se registraron durante la tarde de este sábado 25 de abril sobre la avenida Bernardo Reyes, en Monterrey, Nuevo León.

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Este percance se registró luego de que elementos de la Policía de Monterrey detectaran a un joven motociclista con actitud sospechosa por lo que pidieron al conductor que detuviera su marcha. Al percatarse de este suceso, el sujeto aceleró entre los vehículos para intentar escapar de los oficiales municipales.

Autoridades de seguridad de inmediato comenzaron una persecución para intentar detener su paso. Fue sobre la avenida Bernardo Reyes, frente a una casa de empeño, donde una patrulla terminó por arrollar al joven motociclista quien quedó tendido sobre el pavimento de esta importante vialidad.

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Motociclista arrollado en Bernardo Reyes es menor de edad

De inmediato se pidió el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para atender al hombre. Luego de recibir atención médica se confirmó que el motociclista era menor de edad y que presentaba algunas lesiones pero se resistió a ser trasladado a una clínica médica.

Hasta el momento el joven motociclista no ha sido identificado, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre lo qué sucederá legalmente con el menor. La motocicleta donde viajaba fue resguardada en el lugar de los hechos, generando un intenso tráfico sobre la avenida Bernardo Reyes.

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Con información de Adriana garcino | N+

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