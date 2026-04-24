Persecución por Presunto Robo Deja Dos Detenidos en el Centro de Monterrey, Nuevo León

Dos hombres fueron detenidos luego de protagonizar una persecución tras cometer un presunto asalto a un ciudadano. Los hechos se registraron durante la tarde de este viernes 24 de abril sobre el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y Colón, en le centro de Monterrey, Nuevo León, donde se registró una intensa movilización policiaca.

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Los hechos ocurrieron luego de que varios ciudadanos reportaran a dos hombres que presuntamente habrían despojado de sus partenecias a vecinos de la colonia Caracol, entre ellos a una mujer. Tras esta denuncia, se generó un despliegue en el primer cuadro de la ciudad para tratar de localizar a los responsables. Luego de identificar el vehículo que fue utilizado durante este delito, elementos de seguridad trataron de detener su marcha para poder dialogar con los tripulantes.

Al percatarse de la presencia de los elementos de seguridad, uno de los presuntos asaltantes bajó del vehículo y trató de esconderse al interior de una tienda de conveniencia. El conductor de este auto continuó circulando para tratar de escapar, pero fue sobre la avenida Colón donde policías lograron detener su paso y procedieron a arrestarlo.

Resguardan tienda de conveniencia tras persecución en Monterrey

Varias patrullas de la Policía Municipal rodearon la tienda de conveniencia donde uno de los presuntos implicados se escondió. Los elementos ingresaron a este establecimiento y procedieron a detener al sujeto. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de ambos, por lo que se espera se den más detalles en las próximas horas.

Debido a la intensa movilización de autoridades se presento tráfico lento sobre la avenida Venustiano Carranza y Colón. Sobre esta última vía quedó bajo resguardo el vehículo donde intentaron huir los detenidos. Se espera que sea en las próximas hora que acuda a este punto una grúa para retirar este auto y decomisarlo mientras se llevan a cabo los trabajos de investigación correspondientes.

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Con información de Porfirio Medellín | N+

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