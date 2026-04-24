Abaten a Cinco Presuntos Criminales Durante Enfrentamiento en General Terán, Nuevo León

Un enfrentamiento armado entre elementos de Fuerza Civil y un grupo de civiles armados derivó en la activación del Operativo Muralla en el municipio de General Terán, Nuevo León, con un saldo preliminar de cinco presuntos delincuentes abatidos.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos se registraron cuando los uniformados realizaban patrullajes estratégicos como parte de labores de inteligencia e investigación, momento en el que detectaron a un grupo de individuos que portaban armas largas, además de vestir ropa camuflada y equipo táctico.

Al verse sorprendidos, los presuntos delincuentes agredieron con disparos de arma de fuego a los elementos policiales, quienes repelieron la agresión logrando controlar la situación en el sitio.

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Abaten a 5 presuntos criminales

Tras el enfrentamiento, las autoridades reportaron como saldo preliminar la abatimiento de cinco civiles armados, así como el aseguramiento de cinco armas largas, artefactos explosivos improvisados, además de cargadores, cartuchos y diverso equipo táctico.

Las autoridades estatales confirmaron que no se reportaron policías lesionados durante el intercambio de disparos, destacando la rápida respuesta de los elementos de seguridad.

Posteriormente, se implementó un reforzamiento de la presencia policial en la zona, en coordinación con fuerzas federales como la Defensa y la Guardia Nacional, con el objetivo de mantener el control y garantizar la seguridad en el municipio.

El área fue resguardada por las autoridades, en espera de la llegada de servicios periciales y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar las diligencias correspondientes.

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