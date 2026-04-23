Detienen a Tres Hombres tras Pelea Sobre la Carretera Nacional en Santiago, Nuevo León

Tres hombres fueron detenidos luego de protagonizar una riña tras registrarse un incidente vial. Los hechos se registraron la tarde de este jueves 23 de abril en el kilómetro 259 de la Carretera Nacional en el municipio de Santiago, Nuevo León.

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Esta detención surgió luego de que varios usuarios compartieran en redes sociales varios videos donde se puede observar a tres hombres peleando sobre uno de los carriles de la Carretera Nacional. Según las autoridades de seguridad, esta riña surgió luego de que uno de los conductores le diera un cerrón a una camioneta.

Tras este hecho, la camioneta respondió de la misma manera generando una persecución sobre la Carretera Nacional. Fue a la altura de El Faisán donde el auto bloqueó el paso de esta camioneta, momento donde se originó la riña. El hecho fue grabado por varios automovilistas, mismos que comenzaron a compartir las imágenes en redes sociales.

Identifican a detenidos tras pelea en Carretera Nacional

A este lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago quienes intervinieron en esta discusión y procedieron detener a los tres sujetos. En el auto viajaba Guillermo “N”, mientras que en la camioneta se trasladaban dos personas identificadas como José “N”, de 22 y 55 años de edad.

Las tres personas fueron trasladadas al Ministerio Público donde se determinará su situación legal ante los delitos por lesiones y alterar el orden público. Este hecho causó asombro y varias reacciones luego de que el momento de esta discusión se volviera viral en redes sociales debido a que los sujetos se encontraban en medio de esta vía.

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