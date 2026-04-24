Detienen a Hombre por Maltrato Animal tras Localizar Perro Sin Vida en Azotea en Escobedo, NL

Vecinos del municipio de Escobedo denunciaron la muerte de un perro localizado en el techo de una casa, lo que derivó en la detención de un hombre por presunto maltrato animal. El reporte fue realizado por ciudadanos preocupados por las condiciones en las que se encontraba el animal, lo que movilizó a las autoridades correspondientes.

Video: Detienen a Hombre por Maltrato Animal en Escobedo Nuevo León

El perro, de talla pequeña, fue localizado sin vida en la azotea de su casa, ubicada en la colonia Bosques de Escobedo. De acuerdo con la información proporcionada, el animal se encontraba en condiciones inadecuadas, lo que generó sospechas de maltrato desde el primer momento. El domicilio donde ocurrió el hallazgo se encuentra en la calle Isla Blanca.

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El caso salió a la luz mediante un reporte ciudadano recibido por la Dirección de Protección y Bienestar Animal de Escobedo. En la denuncia se alertaba que el perro estaba muerto y amarrado del cuello con una cuerda. Al acudir al sitio, personal de la dependencia confirmó la situación, encontrando al animal en la azotea, sin vida y atado, lo que evidenciaba posibles actos de maltrato. Tras la inspección, las autoridades determinaron que existían evidencias suficientes para considerar que el perro había sido víctima de condiciones inapropiadas y posibles actos de crueldad, por lo que se procedió a dar parte a las corporaciones de seguridad.

Detención del presunto responsable

Con el apoyo de elementos de Proxpol, las autoridades llevaron a cabo la detención de un hombre identificado como Gilberto, de 42 años de edad. El individuo fue señalado como presunto responsable del maltrato animal relacionado con la muerte del perro. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.

Será esta autoridad la que determine las causas exactas de la muerte del animal, así como la situación legal del implicado. Las autoridades informaron que el caso sigue en proceso de investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana para atender casos de maltrato animal y garantizar el bienestar de las mascotas en el municipio.

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Con información de Brián Samaniego/ Noticias N+

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