Choque y Volcadura de Camión de Valores Deja Dos Heridos en el Centro de Monterrey, NL

La volcadura de un camión de valores dejó dos personas lesionadas sobre la calle Guerrero en su cruce con la avenida Colón, en el centro de Monterrey. Los hechos se registraron durante la mañana de este sábado 25 de abril generando un intenso despliegue de autoridades de auxilio.

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Este percance se registró cuando presuntamente este camión de valores se habría saltado un semáforo en rojo por lo qué terminó impactando a una camioneta donde viajaba una familia. Tras este choque, el camión de valores quedó volcado sobre la calle Guerrero. Debido a la gravedad del accidente, de inmediato se pidió el apoyo de elementos de rescate para atender a los lesionados.

A este sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y rescatistas de Protección Civil y Bomberos de Monterrey. En el lugar se descartó qué la familia qué fue impactada resultó ilesa, por lo que se comenzó con el rescate de dos hombres que se encontraba al interior del camión de valores volcado.

Cierran calle Guerrero tras volcadura de camión de valores

Luego de poner a salvo a los dos hombres, paramédicos trasladaron de inmediato a los sujetos hasta una clínica médica para ser valorados por especialistas. En el lugar del percance comenzaron con las labores necesarias para retirar la unidad accidentada y poder liberar la circulación.

Debido a los trabajos en este punto la calle Guerrero estuvo cerrada durante un par de horas. Este hecho sorprendió a automovilistas que pasaban cerca de este punto debido a la intensa movilización de elementos y la presencia del camión de valores volcado. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre el estado de salud de los heridos y sean identificados.

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Con información de Brian Samaniego | N+

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