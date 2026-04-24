Arrestan a Hombre por Fingir ser Elemento de Protección Civil en Pesquería, Nuevo León

Un hombre que presuntamente se hacía pasar por elemento de Protección Civil fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pesquería, luego de que un ciudadano denunciara que intentaba imponer una supuesta multa sin justificación. Los hechos ocurrieron en la colonia Cantoral, específicamente sobre la Avenida Lucca, en su cruce con Canta Autores Mexicanos, donde fue ubicado y asegurado el sospechoso por parte de las autoridades municipales.

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El detenido fue identificado como Teodoro “N”, de 28 años de edad, quien ahora es investigado por el delito de presunta usurpación de funciones, al hacerse pasar como servidor público sin pertenecer oficialmente a ninguna institución gubernamental. De acuerdo con el reporte de la autoridad, el llamado de auxilio fue realizado por un ciudadano que alertó sobre la presencia de una persona que aseguraba ser trabajador de Protección Civil y que además intentaba aplicar una supuesta sanción económica.

Portaba Gafete y Documentos Similares a los Oficiales

Tras recibir la denuncia, los oficiales acudieron al lugar para realizar la intervención correspondiente y entrevistarse con el señalado, quien se identificó como supuesto elemento de Protección Civil. El hombre portaba un gafete con logotipos institucionales, lo que en un principio intentaba respaldar su versión; sin embargo, al verificar su información en las bases de datos oficiales, las autoridades confirmaron que no existía ningún registro que acreditara su pertenencia a alguna dependencia gubernamental.

Durante la inspección preventiva, los policías localizaron entre sus pertenencias diversos documentos con leyendas relacionadas a inspecciones de Protección Civil, además de un gafete sin fotografía con características similares a las utilizadas de manera oficial por personal autorizado.

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Ante las irregularidades detectadas y al no poder comprobar su supuesto cargo como servidor público, Teodoro “N” fue detenido en el lugar por los elementos municipales. Posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal por el presunto delito de usurpación de funciones. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación sospechosa relacionada con falsos inspectores o personas que intenten realizar cobros indebidos utilizando nombres de instituciones oficiales.

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Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

RR