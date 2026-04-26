Localizan a Mujer Sin Vida y con Rastros de Violencia Dentro de Casa en Apodaca, Nuevo León

El hallazgo de una mujer sin vida al interior de un domicilio causó un intenso despliegue policiaco durante la tarde de este domingo 26 de abril en el cruce de las calles Lomas de Japón y Lomas de México, en la colonia Lomas de la Paz, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

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Los hechos fueron reportados por un familiar de la mujer, quien comentó a los elementos de seguridad que dentro de esta propiedad se encontraba la víctima inconsciente. A este punto llegaron de inmediato paramédicos para brindarle atención médica pero se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo qué pidieron el apoyo de agentes de investigación.

A este punto llegaron autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) quienes de inmediato resguardaron esta propiedad y comenzaron a levantar evidencias para tratar de descubrir como habría ocurrido este presunto feminicidio.

Identifican a mujer localizada sin vida en Apodaca

Las autoridades de investigación lograron identificar a la víctima como Ángela Michelle, de 23 años de edad. Tras revisar el cuerpo de la mujer, los agentes señalaron que presentaba varios rastros de violencia. Este despliegue causó incertidumbre entre vecinos de la víctima debido a la intensa movilización que causó el hecho.

El domicilio donde ocurrieron los hechos quedó acordonado y bajo resguardo de la Policía de Apodaca con el fin de llevar a cabo posibles cateos que ayuden a esclarecer este presunto asesinato. Será durante los próximos días cuando las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) brinden una declaración ante este posible feminicidio.

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