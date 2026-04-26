Activan Operativo Muralla tras Abatir a Cinco Presuntos Criminales en Parás, Nuevo León

Luego de que reportara el abatimiento de cinco presuntos criminales, elementos de Fuerza Civil activaron el Operativo Muralla en el municipio de Parás, Nuevo León. Este enfrentamiento fue reportado durante la mañana de este domingo 26 de abril en la zona norte del estado.

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Fue a través de medios oficiales que esta corporación de seguridad confirmó la información. Además, se informó que, tras la ejecución de cinco presuntos criminales, también fueron aseguradas dos armas largas, cinco vehículos tipo pick up, así como diversos cargadores, cartuchos y equipo táctico.

A este municipio también hicieron presencia elementos de la Guardia y Defensa Nacional quienes se encuentran trabajando en conjunto con autoriades de Fuerza Civil para resguardar este punto de la entidad. Se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre este enfrentamiento, hasta el momento no se han reportado agentes de seguridad o ciudadanos heridos durante esta movilización.

Abaten a presunto delincuentes en General Terán

El pasado 24 de abril se reportó un hecho similar en el municipio de General Terán, Nuevo León, donde elementos de seguridad abatieron a cinco presuntos criminales durante labores de recorrido. Policías de Fuerza Civil habrían identificado a un grupo de ciudadanos que vestían ropa camuflada, portaban equipo táctico y armas largas. Tras intentar daliogar con ellos, se registró este ataque.

El sitio quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras se esperaba la llegada de peritos y personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Hasta el momento los sujetos abatidos no han sido identificados, por lo que se espera que en próximas semanas se den más detalles.

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