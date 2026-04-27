Bloqueos, Ponchallantas y Quema de Vehículos en Frontera Norte de Tamaulipas; Esto Sabemos

Durante la madrugada de hoy lunes 27 de abril de 2026 se registraron diversos hechos de inseguridad en la frontera de Tamaulipas. A través de redes sociales, ciudadanos reportaron incidentes en municipios como Reynosa, Díaz Ordaz y Miguel Alemán, donde se observaron quema de llantas, presencia de artefactos conocidos como “ponchallantas” y bloqueos en distintas vialidades.

En Reynosa, los reportes señalan afectaciones en avenidas y carreteras como la Ribereña y la vía a Monterrey, donde además del incendio de llantas se registró la quema de vehículos. También se informó sobre un incendio en un taller mecánico donde se resguardaban unidades de la Guardia Estatal, algunas de las cuales resultaron calcinadas.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de bloqueo de vialidad en la carretera Ribereña, a la altura del poblado Los Guerra en #MiguelAlemán, así como llamados de emergencia en distintos puntos de #Reynosa.



Se recomienda precaución, así como seguir en todo momento las… pic.twitter.com/PpU2e6lctE — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 27, 2026

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Por su parte, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas confirmó incidentes en el tramo carretero de Reynosa hacia Miguel Alemán, mientras se espera que las autoridades brinden más detalles sobre estos hechos.

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