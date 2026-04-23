Megapuente en Mayo 2026 en Tamaulipas: ¿Cuántos Días Tendrán de Descanso Escolar los Alumnos?

Aunque el Secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, aseguró públicamente que no se contemplaba un “megapuente”, un ajuste en el calendario laboral de la Secretaría de Educación de Tamaulipas derivará, en la práctica, en un periodo prolongado de descanso para el sector educativo con motivo del Día del Trabajo.

De acuerdo con un documento oficial emitido por el área administrativa de la dependencia, el viernes 1 de mayo se mantiene como día de descanso obligatorio, mientras que el lunes 4 de mayo fue establecido como día inhábil. En contraste, se determinó que el martes 5 de mayo será laborable, lo que rompe con la dinámica habitual en la que esta fecha suele considerarse de asueto en diversos planteles.

Anuncian Megapuente en Tamaulipas por Día del Trabajo. Foto: N+

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Calendario Escolar 2026 en Tamaulipas

En los hechos, esta reconfiguración del calendario genera un fin de semana extendido que impactará tanto a estudiantes como al personal docente y administrativo, particularmente en la organización de actividades escolares y familiares. Aunque no fue presentado formalmente como un “megapuente”, el ajuste sí representa una pausa operativa más amplia de lo habitual para el sistema educativo estatal.

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