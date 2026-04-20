La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla (SEP) informó este lunes que en reconocimiento a la labor y compromiso de los docentes de los niveles de inicial y preescolar se suspenderán las clases en estas escuelas este martes 21 de abril del año en curso.

La SEP aclaró que el resto de los planteles de los niveles primaria, secundaria y bachilleratos, mantendrán las actividades con normalidad toda la semana.

¿Cuándo regresan a clases nos niños de educación inicial y preescolar?

La comunidad estudiantil de los niveles inicial y preescolar, reanudarán sus actividiades hasta el próximo miércoles 22 de abril, en los horarios habituales.

Con esta disposición, el Gobierno del Estado de Puebla reconoce la vocación del personal docente, al tiempo que garantiza el bienestar de la comunidad escolar y el derecho a la educación.

¿Por qué no habrá clases en los kinderes de Puebla mañana martes 21 de abril?

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, y con la finalidad de reconocer las labores realizadas por el personal docente del nivel de Educación Preescolar, así como de Educación Inicial se suspenden las clases este martes.

Con motivo del Día de la Educadora conmemorado el 21 de abril de cada año, se autoriza la suspensión de labores de esta fecha, para las educadoras que integran dichos niveles educativos.

Con información de N+

JAPR