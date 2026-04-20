Habrá Bases de Taxi y Transporte Nocturno en Feria de Puebla 2026 ¿Dónde Abordar las Unidades?
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Los taxis autorizados harán base en cuatro puntos autorizados, mientras que los colectivos harán cinco rutas destintas desde el recinto.
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La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) anuncia servicio de transporte público ordenado, seguro y eficiente para los asistentes de la Feria de Puebla 2026, que se llevará a cabo del 23 de abril al 10 de mayo.
En NMás Puebla te explicamos los horarios y los puntos para tomar una unidad de servicio público mercantil, o una de las rutas de transporte público nocturno al salir del recinto ferial.
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Habilitan bases de taxi auutorizado para asistentes a la Feria de Puebla 2026
Las autoridades anunciaron que se instalarán cuatro bases de taxi en las avenidas Jacaranda y Ejército de Oriente; Cazadores de Morelia y Fresnos; Unidad Cívica 5 de Mayo y Calzada Ignacio Zaragoza; así como en Avenida Unidad Cívica 5 de Mayo frente a la cafetería.
Adicionalmente, el sitio de abordaje de transporte nocturno estará sobre la calle 2 Norte.
Cinco rutas de transporte público nocturno para la Feria de Puebla 2026
El transporte público nocturno para la Feria de Puebla 2026 operará con cinco rutas estratégicas: Cholula, Paseo Bravo, La Margarita, La María y Amalucan, las cuales conectarán puntos clave de la zona metropolitana y corredores como Calzada Zaragoza, Diagonal Defensores de la República, Boulevard 5 de Mayo y destinos como Central de Autobuses (CAPU), Plaza San Pedro, Cruz del Sur, Paseo Bravo y Bosques de San Sebastián, entre otros.
Para reforzar el orden, supervisores estarán desplegados en las vías de acceso al recinto ferial para garantizar la seguridad.
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Con información de N+
JAPR