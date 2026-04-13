Transporte Público Ampliará su Horario durante Feria de Puebla 2026; No Habrá Franeleros

La mañana de este lunes 13 de abril de 2026 los organizadores de la Feria de Puebla 2026 confirmaron que los días en que se desarrolle el evento se ampliará el horario del transporte público.

Asimismo, las autoridades confirmaron que se realizarán operativos contra franeleros para garantizar que nadie pague por dejar su vehículo en el estacionamiento del recinto ferial.

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Ampliarán horario del transporte público durante la Feria de Puebla 2026

El coordinador del Comité de la Feria de Puebla, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, declaró que se trabaja con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) se estableció ampliar el horario de la rutas de transporte como la línea de autobuses Morados que se extenderá a la 1:00 am, así como las líneas 1 y 3 del Sistema de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) con horarios especiales, además se autorizó la zona de taxis.

Asimismo, con la Secretaría de Gobernación (Segob) para evitar la presencia de franeleros, por lo que se desplegará personal que se haga cargo del servicio de estacionamiento el cual será gratuito.

Ampliarán Horario del Transporte Público durante la Feria de Puebla 2026

Presentan agenda cultural de la Feria de Puebla 2026

Moreno Valle Abdala destacó que los escenarios estarán abiertos de 11:00 a 22:00 horas, con la participación de 320 artistas que llenarán cada espacio con talento y diversidad de géneros.

Detalló que el Foro Multiusos albergará a 155 artistas, el Auditorio Metropolitano contará con 65 talentos, el Kiosco del Pabellón de Turismo reunirá a 45 exponentes y el Teatro del Pueblo incluirá 40 presentaciones de artistas teloneros.

Destacó que hay siete nuevos pabellones como Pueblita, Por Amor a los Niños, Pabellón Tecnológico, el Foro Multiusos, la Expo Militar, Cocineras Tradicionales, y la Expo Ganadera que se traslada al exterior de la Feria con una dimensión tres veces mayor.

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Con información de N+

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