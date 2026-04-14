¿Cuánto Cuesta la Multa por Meterse a las Lagunetas de Matamoros? Esto Pagarías

Aunque se ha mencionado que ingresar a las lagunetas de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros está prohibido, existen personas que siguen ingresando para realizar actividades de pesca o para nadar como si fueran un área recreativa, poniendo en riesgo su vida.

A lo largo de algunas lagunetas se pueden observar pequeños señalamientos con la leyenda “Prohibido el paso”. Quien sea sorprendido será turnado a las autoridades correspondientes”, y de hacer caso omiso, la multa sobrepasa los 4 mil pesos.

Las autoridades anunciaron que pedirán un reforzamiento en la delimitación de la zona para evitar que las personas ingresen al área y solicitan a la población denunciar a quienes ingresen a estas áreas prohibidas.

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Camioneta Cae a Laguneta de Matamoros

Durante la madrugada del pasado lunes, una camioneta terminó sumergida en una laguneta de la colonia Esteros San Pablo en Matamoros, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades locales en un operativo que se extendió por varias horas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos ingresaron en una lancha hasta el vehículo para verificar si había personas en su interior; sin embargo, tras la inspección confirmaron que la unidad se encontraba vacía. Posteriormente, con apoyo y el uso de grúas y maniobras especializadas, se logró la extracción de la camioneta.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, aunque la unidad fue declarada como pérdida total. Cabe señalar que no es la primera vez que un vehículo cae al interior de esta laguneta.

Camioneta Cae a Laguneta en Matamoros; Tripulantes se Dieron a la Fuga

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