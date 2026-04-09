Avanza la Instalación de Boyas en el Río Bravo Entre Brownsville y Matamoros

Desde principios del 2026, autoridades de Estados Unidos mantienen la instalación de boyas de seguridad en el río Bravo, específicamente en el tramo fronterizo entre Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas, como parte de un operativo que sigue avanzando en la región.

Sigue la Instalación de Boyas en el Río Bravo en Matamoros, Tamaulipas

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Los trabajos iniciaron en las inmediaciones del puente internacional Ignacio Zaragoza y, con el paso de los meses, se han extendido a otros puntos del cauce, mediante el uso de embarcaciones y personal especializado que ingresa al río para colocar las estructuras flotantes. De acuerdo con información oficial, este sistema está conformado por una línea de boyas ancladas al fondo del río, las cuales funcionan como una barrera física con el objetivo de dificultar el cruce irregular de personas o el traslado de sustancias.

El proyecto forma parte de una estrategia encabezada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y contempla una extensión de hasta 800 kilómetros en distintos puntos de la frontera, como parte del reforzamiento de la infraestructura de seguridad.

Avanza Instalación de Boyas en Frontera entre EUA y México. Foto: N+

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