Nacen Dos Emús en el Zoológico Tamatán de Ciudad Victoria por Incubación Artificial

Como parte de las acciones de conservación, manejo reproductivo y fortalecimiento de la biodiversidad, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas logró el nacimiento de dos ejemplares de emú mediante un proceso de incubación artificial realizado en el Zoológico Tamatán de Ciudad Victoria.

El vocal ejecutivo de la Comisión, Eduardo Rocha Orozco, destacó que este logro es resultado del trabajo técnico y especializado que realiza el equipo veterinario y de manejo de fauna del zoológico para fortalecer la reproducción y conservación de especies.

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El proceso inició el 18 de diciembre de 2025, cuando dentro del área de manejo reproductivo se colocaron seis huevos fértiles de emú en incubadoras especializadas con control automático de temperatura y ventilación.

Para garantizar un adecuado desarrollo embrionario, se establecieron parámetros controlados de 35.2 a 36.0 grados centígrados de temperatura y entre 60 y 80 por ciento de humedad relativa, utilizando incubadoras modelo Sportsman 1536 y una nacedora para huevos de gran tamaño.

Nacen Dos Emús en Tamatán de Ciudad Victoria. Foto: @Ruta43Mx

¿Qué es un emú y por qué es importante su conservación?

El emú es una de las aves más grandes del mundo, originaria de Australia. Se caracteriza por no poder volar, pero sí por su gran velocidad al correr, sus largas patas y su capacidad de adaptarse a distintos entornos.

Su conservación es importante porque forma parte del equilibrio ecológico en los ecosistemas donde habita, ya que contribuye a la dispersión de semillas y al control de insectos. Además, en contextos de zoológicos y programas de manejo como el del Zoológico Tamatán, su reproducción ayuda a preservar la diversidad genética de la especie, fomenta la educación ambiental y fortalece los esfuerzos de conservación de fauna a nivel internacional.

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