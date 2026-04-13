Rescatan a Familia Atrapada en Cañón del Novillo Luego de Lluvias en Tamaulipas

Una familia de nueve personas quedó atrapada en el Cañón del Novillo, a unos dos kilómetros de la entrada, en el sector conocido como “La Quebradora”, luego de que las corrientes de agua aumentaran por las lluvias registradas la tarde del domingo 12 de abril de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, los integrantes realizaban un paseo familiar; sin embargo, al intentar salir de la zona, ya no pudieron cruzar debido al incremento en el nivel del agua.

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Al sitio acudieron elementos de Protección Civil del Estado y paramédicos del CRUM, quienes implementaron un operativo de rescate y brindaron atención a los afectados. Afortunadamente, ninguno requirió traslado hospitalario.

Tormenta y Granizo Afecta Centro de Tamaulipas

Una intensa tormenta acompañada de granizo sorprendió a habitantes de la zona centro del estado de Tamaulipas, afectando principalmente a los municipios de Hidalgo, Güémez, Padilla y Ciudad Victoria.

El fenómeno meteorológico se registró alrededor de las 17:00 horas y tuvo una duración aproximada de una hora, tiempo en el que se presentaron lluvias torrenciales, fuertes ráfagas de viento y la caída de granizo que alcanzó hasta una pulgada de diámetro en algunas áreas.

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