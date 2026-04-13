Tormenta con Granizo Impacta el Centro de Tamaulipas Dejando Afectaciones en Carreteras

La tarde del domingo 12 de abril de 2026, una intensa tormenta acompañada de granizo sorprendió a habitantes de la zona centro del estado de Tamaulipas, afectando principalmente a los municipios de Hidalgo, Güémez, Padilla y Ciudad Victoria.

El fenómeno meteorológico se registró alrededor de las 17:00 horas y tuvo una duración aproximada de una hora, tiempo en el que se presentaron lluvias torrenciales, fuertes ráfagas de viento y la caída de granizo que alcanzó hasta una pulgada de diámetro en algunas áreas.

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Registran Presencia de Granizo en Carretera Interejidal en Tamaulipas

Uno de los puntos más afectados fue la carretera interejidal que conecta Ciudad Victoria con el poblado de Santa Engracia, perteneciente al municipio de Hidalgo, donde automovilistas reportaron la acumulación de hielo sobre la carpeta asfáltica, dificultando la circulación y generando momentos de riesgo.

En la capital del estado, Ciudad Victoria, se registraron sectores con lluvias intensas y vientos que provocaron encharcamientos, caída de ramas, cortes eléctricos y complicaciones en la vialidad, sin que hasta el momento se reporten daños mayores o personas lesionadas.

Autoridades recomiendan a la población extremar precauciones, especialmente al conducir por carreteras y evitar zonas con acumulación de agua, así como mantenerse atentos a los avisos oficiales ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

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