¿Cuándo Es la Semana Nacional de Vacunación 2026 en Tamaulipas? Fechas y Grupos Prioritarios

La Secretaría de Salud de Tamaulipas se alista para llevar a cabo la Semana Nacional de Vacunación 2026, la cual se desarrollará del 25 de abril al 2 de mayo en todo el estado, con el propósito de reforzar la protección de la población contra diversas enfermedades prevenibles.

Durante esta jornada de vacunación, se aplicarán vacunas de manera gratuita, enfocadas tanto en iniciar como en completar los esquemas de vacunación, especialmente entre los sectores más vulnerables.

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Semana Vacunación 2026 en Tamaulipas

Las autoridades sanitarias en Tamaulipas informaron que se dará prioridad a la atención de niñas y niños, así como a grupos con menor acceso a servicios de salud, entre ellos comunidades rurales, indígenas y zonas fronterizas, donde se busca ampliar la cobertura y garantizar el acceso equitativo a la inmunización.

Asimismo, se prevé la instalación de módulos de vacunación en centros de salud y puntos estratégicos, además de brigadas que recorrerán distintas localidades para acercar estos servicios a la población. Se hace un llamado a madres, padres y tutores a revisar las cartillas de vacunación y acudir a los puntos habilitados durante esta campaña.

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