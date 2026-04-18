Publican en el DOF el Decreto Presidencial Que Crea el Servicio Universal de Salud

En su edición vespertina de este viernes, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto presidencial por el que se crea el Servicio Universal de Salud.

Mecanismo obligatorio de coordinación e integración operativa entre las instituciones públicas federales que prestan servicios de salud y de los servicios de salud de los estados que se adhieran a este, a fin de garantizar el derecho a los servicios de salud del pueblo de México.

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Así como de impulsar el acceso universal, progresivo, efectivo, oportuno, continuo, de calidad y sin discriminación alguna a todas las personas.

Participan el IMSS, el ISSSTE, el IMSS-Bienestar, los hospitales de Pemex, los Institutos Nacionales de Salud y demás instituciones que decidan adherirse.

¿Cómo operará el Servicio Universal de Salud?

La red operará mediante el intercambio de servicios de salud a través de un esquema de compensación presupuestaria y financiera, y se realizará conforme a criterios de unidades y capacidad instalada y de resolución disponible.

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La Secretaría de Salud ejercerá la rectoría del Servicio Universal de Salud, el cual contará con un padrón nacional integrado por las personas que se registren para solicitar la expedición de su credencial de salud, que estará vinculada a su CURP.

Esta credencial estará asociada al expediente clínico electrónico, por medio del cual el personal de salud autorizado podrá visualizar los datos de los pacientes como antecedentes médicos, diagnósticos o tratamientos.

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Con información de Héctor Guerrero

ICM