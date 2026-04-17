Trump Afirma que Pronto se Harán Públicos Documentos Relacionados con los Ovnis

Donald Trump aseguró que el Pentágono habrá de publicar varios documentos vinculados a los ovnis. La declaración ocurrió durante un discurso en un evento de la organización derechista Turning Point, en Phoenix, Arizona.

Noticia relacionada: Trump Dice que Ordenará al Pentágono Desclasificar Archivos sobre Vida Extraterrestre y OVNIS

En 2023, el gobierno de Estados Unidos anunció que analizaría con toda la seriedad posible más de 500 informes sobre objetos voladores no identificados, conocidos simplemente como ovnis. El anuncio fue tomado como un signo de apertura sobre un tema desdeñado por científicos, pero sumamente importante para un sector del público estadounidense.

Según reveló en su momento la Dirección de Inteligencia Nacional, la mayor parte de estos informes provenía de pilotos aviadores. También la NASA se involucró en el tema y anunció una investigación sobre 800 avistamientos de estos ”fenómenos anómalos no identificados” (FANI), como se buscaba nombrar a los ovnis sin restar importancia o caer en sensacionalismo.

Video: Militares Retirados Aseguran que EUA Oculta Información sobre OVNIS

Donald Trump promete revelar documentos sobre ovnis

Ahora Donald Trump ha retomado este interés y ha revelado que el Departamento de Guerra dará a conocer varios documentos relacionados con los ovnis. Desde Phoenix, Arizona, el presidente mencionó que el responsable de esta desclasificación sería el secretario Pete Hegseth:

“Por cierto, ¿qué tal le está yendo a Pete Hegseth?, que comenzará a hacer públicos los expedientes gubernamentales relacionados con los OVNIs y otros fenómenos aéreos sin explicación”.

El presidente aseguró que los documentos del Pentágono habrán de publicarse “pronto”, aunque no ofreció fechas concretas. También calificó los archivos sobre ovnis como “interesantes”:

“Hemos encontrado muchos documentos muy interesantes, debo decir, y los primeros documentos se publicarán muy pronto. Así que pueden comprobar si ese fenómeno es cierto. Ya lo descubrirán”.

Ya en febrero del 2026, el presidente había anunciado que buscaría publicar los documentos disponibles sobre ovnis. Días antes del anuncio, el expresidente Barack Obama había comentado en una entrevista que los extraterrestres existían, aunque no necesariamente indicó que estos hubiesen llegado a la Tierra: “Son reales, pero yo no los he visto”.

En este artículo te explicamos por qué la gente cree en ovnis y visitas extraterrestres.

Historias recomendadas: