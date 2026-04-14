Sube el Costo de Peajes en Tamaulipas; Libramiento Poniente de Tampico Ajusta Tarifas

Las tarifas de peaje en el Libramiento Poniente de Tampico registraron un incremento para este 2026, de acuerdo con la actualización de costos publicada por Caminos y Puentes Federales (Capufe).

El ajuste aplica en los distintos tramos que conectan la zona sur de Tamaulipas, como el recorrido de Ciudad Valles hacia Altamira y el bulevar Loma Real, impactando a automovilistas, transporte de carga y pasajeros que circulan por esta vía.

Nota Relacionada: Rescatan a Familia Atrapada en Cañón del Novillo Luego de Lluvias en Tamaulipas

Actualizan Costo de Peaje en Libramiento Tampico

De acuerdo con las cifras vigentes desde el 13 de abril de 2026, el costo para automóviles en el tramo principal pasó a 39 pesos, mientras que en los tramos intermedios las tarifas oscilan entre los 18 y 19 pesos. En el caso del transporte de carga, los costos alcanzan hasta los 155 pesos, dependiendo del tipo de eje y configuración del vehículo.

Este incremento forma parte de la actualización anual de tarifas en carreteras concesionadas, que considera factores como inflación, mantenimiento y operación de la infraestructura.

El Libramiento Poniente de Tampico es una vía clave para el tránsito regional, especialmente para el transporte de mercancías que conecta el centro del país con el puerto de Altamira, por lo que cualquier ajuste en sus tarifas impacta directamente en los costos logísticos y de movilidad en la región.

Historias Recomendadas: