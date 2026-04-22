Aseguran Autoridades que Muerte de Peces en El Camalote no fue por Hidrocarburo

La causa de la muerte de casi tres toneladas de peces en el estero El Camalote fue que no pudieron reingresar a su hábitat natural de agua dulce y no por ingreso de hidrocarburo al sistema lagunario, informó en rueda de prensa Raúl Quiroga Álvarez, Secretario de Recursos Hidráulicos.

Además, descartó que, tras realizar estudios a muestras de agua, pueda existir afectación a la población del sur de Tamaulipas, toda vez que el sistema es la fuente de abastecimiento de agua potable en la zona.

Pescadores Hallan Toneladas de Peces Muertos en Laguna al Norte de Veracruz

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"Se confirma que este evento no afectó la calidad del agua destinada al abastecimiento para consumo humano en la región. Asimismo, no se detectó evidencia de contaminación de origen antropogénico, es decir, producto del hombre; no hay rastro que haya llegado... Todos sabemos del derrame de petróleo en el mar, pero no se encontró ni rastro de la estela". Raúl Quiroga Álvarez, Secretario de Recursos Hidráulicos en Tamaulipas.

Peces Muertos No Fue Por Hidrocarburo: Autoridades

La investigación determinó que el fenómeno fue consecuencia de cambios en la hidrodinámica y en la salinidad del sistema, provocados por el flujo constante de agua dulce durante más de siete meses, la cual, al mezclarse con el agua salada, generó condiciones que permitieron la supervivencia de especies en la laguna costera.

Además, la falta de infraestructura para contener estos volúmenes contribuyó a que grandes cantidades de agua dulce ingresaran al sistema lagunario.

Registran Mortandad de 3 Toneladas de Peces en El Camalote. Foto: N+

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