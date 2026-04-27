"Todo el Dinero o los Mato": Motociclista Armado Asalta a Mujer y Papelería en Chalco, Edomex.

A plena luz del día, en menos de dos minutos, un sujeto que portaba una pistola y un casco de motociclista asaltó a dos mujeres frente a una escuela de Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México, y huyó caminando tranquilamente por la calle.

Los hechos ocurrieron en días pasados sobre la calle avenida San Ángel, entre San José y callejón de San Juan, en la colonia Nueva San Isidro, justo del otro lado de la calle en qu está el acceso de la primaria José María Luis Mora, según imágenes verificadas por N+.

El robo fue captado en un video y difundido en redes sociales el pasado 25 de abril para exigir mayor seguridad. Presuntamente, el agresor perpetró el crimen minutos antes de que los alumnos salieran de clases.

En las imágenes, se observa que el hombre con el casco que le cubría la cabeza llegó repentinamente sobre la banqueta de la papelería "Garabatos" y primero amenazó con el arma corta a una mujer que se encontraba realizando una compra.

Ella se asustó, mientras el ladrón exigía todo el dinero "rápidamente", celulares y laptops. Al interior del local estaba otra mujer, a quien igual apuntaron con el arma y le pidieron que diera todo lo que había de valor o ambas serían asesinadas.

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La chica que se ve en el video sacó dinero de una pequeña mochila. Mientras que en el mostrador del negocio pasaron una laptop al ladrón, quien metió el dispositivo a una bolsa. Pero luego de insistir y amenazar, le fue entregada otra computadora similar.

"Todo el dinero o los mato"

El asalto se cometió en un minuto con 53 segundos. La fecha exacta no ha sido precisada. En el clip compartido en un perfil de Faceboo de denuncias, se puede escuchar los amagos del agresor.

"Necesito el dinero, todo el dinero o los mato aquí de una vez y los teléfonos, rápidamente, dame el dinero, todo, todo, todo, échalo aquí, échalo en una bolsa", pidió en un primer momento. Luego pidió móviles a la mujer en el papelería.

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"Dame los teléfonos, tú, pásame los teléfonos, los dos, rápidamente, rápido", urgía.

"La laptop, la laptop", añadió, luego de que le habían pasado un dispositivo. "Muévete más", pedía y amagaba a la mujer en la banqueta con que no se moviera.

"Todo, todo, todo, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, pásame la laptop, pásame la laptop, ¡pásame la laptop!, ¡muévete!", reiteró mientras tronaba los dedos con la mano izquierda y sostenía el arma en la derecha.

En algún momento, le negaron que hubiera más computadoras, pero él afirmó que sí estaba otra y amenazó con ingresar.

"¿Quieres ver que sí?, ¿quieres ver que sí? ¿quieres ver que sí?, Enserio", retó.

-"No tengo nada, amigo", le indicaron.

"¿Quieres que me meta?, ¿quieres que me meta? Dame el teléfono", dijo y le fue entregada la segunda laptop.

Luego se dio la media vuelta y se marchó caminando rumbo a la calle San José, volteando a su alrededor para ver si no era perseguido.

En la denuncia en redes sociales, se indicó que los padres de familia y vecinos están hartos de la inseguridad en la zona, por lo que pidieron rondines en horarios de entrada y salida para los estudiantes.

"Si tienes hijos en esa primaria o vives por la zona, extremen precauciones. Comparte para que las autoridades no se hagan los ciegos", se añadió.

Justo al lado de la primaria José María Luis Mora están la primaria Ángel María Garibay, la secundaria oficial 0696 Juana de Asbaje, la preparatoria oficial 312 y un par de mercados. Al momento, el gobierno morenista de Chalco, encabezado por la alcaldesa Abigail Sánchez, no se ha pronunciado respecto al asalto.

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ASJ