Morena Agenda Congreso para Sustituir a Luisa María Alcalde y Reformar Estatutos.

Morena fijó la fecha de su congreso nacional extraordinario para elegir a quien sustituirá a Luisa María Alcalde en la dirigencia, además de reformar algunos estatutos, indicó el partido este domingo 26 de abril.

Alcalde dejó la presidencia nacional de Movimiento de Regeneración Nacional para incorporarse a fines de este mes en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, por invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La congregación para escoger quien tomará su lugar será el 3 de mayo en la Ciudad de México, donde también se renovará la secretaría de Finanzas, que actualmente está a cargo de Ivan Herrera Zazueta, se informó en las bases del VIII Congreso Nacional Extraordinario.

Los congresistas se reunirán en el Centro Internacional de Convenciones del World Trade Center. El registro iniciará a las 8:00 horas, y el comienzo formal de la sesión será a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Tanto la nueva presidencia del partido y el relevo de Herrera Zazueta se mantendrán hasta octubre de 2027.

"El eventual nombramiento y ratificación de sus integrantes deberán fortalecer la organización y velar por el legado que ha construido el Licenciado Andrés Manuel López Obrador y apoyar la presidencia de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo", indicó el Comité Ejecutivo Nacional.

Alcalde anunció su salida de la dirigencia el pasado 22 de abril, luego de un año y medio de gestiones, ante la designación de Sheinbaum. Fue electa en octubre de 2024 con Carolina Rangel en la secretaría nacional y Andrés Manuel López Beltrán en la secretaría de Organización. No se agendaron cambios en estos dos últimos puestos para el próximo fin de semana. Rangel, política michoacana, funge como presidenta interina de Morena.

Video: Luisa María Alcalde Deja la Dirigencia de Morena; Será la Nueva Consejera Jurídica de Claudia Sheinbaum.

La exsecretaria de Gobernación de AMLO (2023-2024) ocupará el cargo que dejará vacante Esthela Damián Peralta en la administración de Sheinbaum. La todavía Consejera Jurídica busca competir por la gubernatura de Guerrero en las elecciones de 2027, informó la presidenta la semana pasada.

Se ha reportado que Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, sería la sustituta de Luisa María Alcalde. Sin embargo, la funcionaria federal no ha manifestado su intención de renunciar a su actual trabajo para ir por la dirigencia de su partido.

¿Cómo será el congreso morenista?

Morena presume una base de 12 millones de militantes. Su Congreso del 3 de mayo, donde Alcalde dirigirá un mensaje, tendrá el siguiente orden del día:

Acreditación. Declaración de quórum e instalación del Congreso. Propuesta y aprobación de consejeras y consejeros nacionales. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de reformas al Estatuto. Mensaje de la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional saliente. Sustitución de la Presidencia y de la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional. Toma de protesta de las personas electas a la Presidencia y Secretaría de Finanzas. Mensaje de la Presidencia electa del Comité Ejecutivo Nacional. Clausura. Himno Nacional Mexicano.

El partido oficialista destaca los siguientes datos luego de 12 años de haber obtenido el registro en el Instituto Nacional Electoral:

71 mil 541 Comités Seccionales en todo el país

2 mil 53 Consejos Municipales constituidos

12.2 millones de afiliados

Tras las elecciones de 2024

Afirma gobernar a más de 93 millones de personas

Mayoría calificada en el Congreso de la Unión tras las elecciones de 2024

6 de 8 gubernaturas en disputa ganadas

27 de 31 congresos locales con mayoría

964 municipios gobernados

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