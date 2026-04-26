Incendio en Jardines de Xalostoc Moviliza a Bomberos de Ecatepec
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Cuerpos de emergencia trabajan para sofocar el siniestro en la colonia Jardines de Xalostoc. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.
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Elementos del cuerpo de bomberos y personal de Protección Civil del municipio de Ecatepec se encuentran trabajando intensamente para terminar de controlar un incendio registrado en un taller de carpintería y tapicería, en la calle Francisco Villa, en la colonia Jardines de Xalostoc.
De acuerdo con los primeros informes, las labores continúan en el lugar con el objetivo de sofocar completamente las llamas y descartar riesgos adicionales, pues toda la madera que se encontraba en el lugar sirvió de combustible.
Los equipos de emergencia se encuentran realizando labores de remoción y enfriamiento en la zona afectada por lo que se pide a la ciudadanía no acercarse a la ubicación. Los bomberos arrojaron altos chorros de agua para evitar que se pueda reavivar.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas, mientras se mantienen las acciones preventivas para salvaguardar a los habitantes cercanos. Pero tampoco se reportan otras viviendas o inmuebles afectados. Aunque los vecinos tuvieron que salir de inmediato de sus domicilios para evitar riesgos y la inhalación de humo.
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