Incendio en Jardines de Xalostoc Moviliza a Bomberos de Ecatepec

Elementos del cuerpo de bomberos y personal de Protección Civil del municipio de Ecatepec se encuentran trabajando intensamente para terminar de controlar un incendio registrado en un taller de carpintería y tapicería, en la calle Francisco Villa, en la colonia Jardines de Xalostoc.

Bomberos realizan labores de remoción para controlar incendio. Foto: Protección Civil y Bomberos Ecatepec.

De acuerdo con los primeros informes, las labores continúan en el lugar con el objetivo de sofocar completamente las llamas y descartar riesgos adicionales, pues toda la madera que se encontraba en el lugar sirvió de combustible.

Los equipos de emergencia se encuentran realizando labores de remoción y enfriamiento en la zona afectada por lo que se pide a la ciudadanía no acercarse a la ubicación. Los bomberos arrojaron altos chorros de agua para evitar que se pueda reavivar.

Bomberos en las labores finales del control del incendio. Foto: Protección Civil y Bomberos Ecatepec.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas, mientras se mantienen las acciones preventivas para salvaguardar a los habitantes cercanos. Pero tampoco se reportan otras viviendas o inmuebles afectados. Aunque los vecinos tuvieron que salir de inmediato de sus domicilios para evitar riesgos y la inhalación de humo.

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