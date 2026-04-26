Sofocan Incendio en Tonalá, Jalisco; Señalan que Niños Jugando con Pirotecnia lo Provocaron

Hoy 26 de abril, se reportó un incendio en un predio ubicado en Tonalá, Jalisco. Las autoridades atendieron el reporte en las calles El Manzano y Mandarina, en la colonia El Ahuatán, donde se localizó una columna de humo.

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Protección Civil y Bomberos, la Comisaría y la Jefatura Operativa Prehospitalaria acudieron al lugar para realizar labores de control y evitar que las llamas se propagaran.

Alberto Martínez, primer comandante de Bomberos Tonalá, mencionó: “Nos percatamos de que tres cajas de tres tráileres ya están comprometidas, así como el área de una chatarrera.”

¿Qué generó el incendio en Tonalá?

Según señalaron, cámaras del sitio captaron a unos niños que jugaban con pirotecnia en la zona lanzaron uno de los pequeños explosivos y comenzó el incendio. Se trató de un área afectada de 100x100 metros en una chatarrera.

En el lugar se descartaron personas lesionadas.

Al momento autoridades ya lograron sofocar el incendio. Foto: N+

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