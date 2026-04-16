Inicia Juicio contra Filiberto ‘N’, Sacerdote de Puerto Vallarta Acusado de Abuso Infantil

El juicio contra Filiberto “N”, sacerdote originario de Puerto Vallarta, inició tras ser vinculado al delito de violación por hechos ocurridos en 2023, cuando una familia de la localidad de Yago, en el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, lo denunció por presuntamente agredir sexualmente a un niño.

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De acuerdo con la información disponible, el imputado fue detenido en septiembre de ese mismo año y puesto a disposición de un juez de control y juicio oral con sede en Tepic, Nayarit. La audiencia para el inicio del juicio fue programada el pasado lunes; sin embargo, hasta ahora no se han hecho públicos los resultados.

Aunque no hay una resolución oficial, se ha señalado que existirían pruebas suficientes que respaldarían el testimonio de la víctima.

Antecedentes de conducta violenta

Previo a estos hechos, el sacerdote ya había sido señalado por actos de violencia. En 2019, fue captado en video mientras agredía físicamente a un hombre e insultaba a una mujer en la colonia Arboledas de Puerto Vallarta.

Tras su detención en 2023, la Arquidiócesis de Tepic informó mediante un comunicado que abrió un proceso canónico en su contra, el cual permanecería sujeto a la resolución de las autoridades judiciales. Hasta el momento, tampoco se ha definido su situación dentro de la institución religiosa.

Juan Carlos Robles / N+ Guadalajara

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