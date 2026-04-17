Policías Localizan Restos Óseos Durante Operativo de Vigilancia en Zapopan

Elementos de la Policía Municipal de Zapopan localizaron restos óseos durante un recorrido de vigilancia en la colonia Rancho El Colorado; esto es lo que se sabe al momento.

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Al parecer, a los oficiales les pareció extraño que, en medio de la tierra, resaltaron huesos de lo que parecía ser un cuerpo humano; de inmediato, aseguraron el área y pidieron el apoyo de las autoridades correspondientes para confirmar lo encontrado.

¿Dónde encontraron los restos óseos?

El hallazgo tuvo lugar en una zona despoblada, ubicada sobre el cruce de las calles Guadalupe y Rancho San Juan, en la colonia Rancho El Colorado, al norte de Zapopan.

Los paramédicos informaron que los restos pertenecen a un fémur, por lo que se notificó a un agente del Ministerio Público y el lugar quedó asegurado. Serán las autoridades correspondientes quienes determinen la identidad de la persona a la que pertenece este resto óseo.

Miguel Zaragoza García / N+

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