Intentan Exterminar Una Plaga de Roedores en el Centro de Guadalajara
N+
En Jalisco ante la plaga de ratas que se concentra en el centro de Guadalajara, autoridades implementan acciones para exterminarlas
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Comenzó la batalla contra las ratas tapatías. Luego de que N+ evidenció la plaga de estos roedores debajo de la Plaza Tapatía, personal del municipio emprendió acciones.
Una de ellas fue la colocación de cerca de 15 trampas. Se distribuyeron en varios puntos a lo largo de este espacio que funciona como centro de transferencia de basura.
En un punto, ubicado en la Calzada Independencia, casi frente a San Juan de Dios, se acumulan los residuos recolectados en la zona centro.
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Tanto en ese punto como en la banqueta externa es común el deambular de las ratas, sobre todo de noche, ante la mirada de usuarios del transporte Mi Macro Calada.
Incluso, en plena tarde de este miércoles, una de ellas se animó a salir y merodear en un rincón cercano a la banqueta.
El personal también inició con labores de pintura en el lugar. También se interviene el Mercado Libertad o San Juan de Dios para mejoras en general.
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Con información de Jorge Ocegueda
LECQ